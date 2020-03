Milan, con Pioli è cresciuta la media punti rispetto a Giampaolo

Milan, con Pioli è cresciuta la media punti

MILANO – Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella valutazione sull’allenatore rossonero per la prossima stagione. la dirigenza del Milan dovrà tener conto anche di alcuni fattori numerici. Con l’arrivo di Stefano Pioli in panchina, infatti, la media-punti per partita cresciuta da 1,2 a 1,7, superando di 0,5, dunque, quella appartenente a Marco Giampaolo. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live