Milan, chi torna in estate: da Comotto a Musah facciamo il punto

Milan, tanti giocatori rientreranno dai prestiti in estate: tra riscatti, giovani da valutare e situazioni in bilico, ecco il punto completo.

Sono già diversi quei giocatori ceduti dal Milan l’estate scorsa che verranno sicuramente riscattati e frutteranno un bel gruzzolo al club. Stiamo parlando di Alvaro Morata (15 milioni dal Como), Alex Jimenez (10 milioni dal Bournemouth, sarebbero 20 ma la metà spetta al Real Madrid) e Tommaso Pobega (7 milioni dal Bologna), per cui è già scattato l’obbligo di riscatto.

Poi ci sono quelli molto probabili, come Lorenzo Colombo (10 milioni dal Genoa), con una salvezza ormai vicina per il Grifone, e si avvicina anche il ricco riscatto di Samuel Chukwueze da ben 24 milioni dal Fulham. Si prospetta quindi un bel tesoretto da reinvestire in estate, ma non è tutto. La nostra analisi non ha come oggetto i sicuri partenti, ma chi invece tornerà alla base e potrebbe anche restare al Milan.

I rientri: giovani da valutare

Dobbiamo individuare quei giocatori che torneranno alla base da un prestito o da un mancato riscatto. Sono diversi i profili interessanti su cui il Milan punta per il futuro che in estate saranno nuovamente a Milanello.

Tra questi non possiamo che partire da Francesco Camarda, la giovane promessa rossonera che tornerà dal prestito al Lecce, o meglio verrà riscattato dal club salentino e poi controriscattato dal Milan. Ora out per un problema alla spalla, il classe 2008 in estate sarà in ritiro con la Prima Squadra; Allegri potrebbe anche decidere di tenerlo e inserirlo nelle rotazioni: con il calendario fitto della prossima stagione, il suo spazio potrebbe arrivare.

Discorso simile per un altro giovane su cui il Milan crede molto, stiamo parlando di Christian Comotto, anche lui classe 2008, quest’anno in prestito in Serie B allo Spezia, dove sta già facendo vedere buone cose. Non è un titolare fisso, ma si sta ritagliando il suo spazio. È vero, il salto dalla B alla A è importante, ma il Milan e Allegri sapranno come gestirlo. Potrebbe fare, come già lo scorso anno, tutta la preseason con i rossoneri per poi essere valutato.

Da tenere d’occhio anche l’arrivo in ritiro a luglio di un altro giovane, preso a gennaio dall’Hellas Verona per circa 8 milioni e lasciato al Catanzaro in prestito: stiamo parlando del centrocampista classe 2006 Alphadjo Cissé. Ora ha finito la stagione per un infortunio muscolare, ma in estate ripartirà dal Milan, che crede molto nelle sue potenzialità. Anche per lui, come per Comotto, la situazione andrà valutata: possibile un nuovo prestito oppure una permanenza in rosa. Di sicuro il Milan manterrà il controllo del loro cartellino.

Altri rientri: permanenza difficile

Poi ci sono altri giocatori che rientreranno a Milano ma per i quali non è ancora chiaro il futuro: potrebbero restare oppure, più probabilmente, essere ceduti per monetizzare.

Pensiamo in primo luogo a Yunus Musah: non verrà riscattato dall’Atalanta a 24 milioni, anche perché in stagione sta trovando poco spazio. Ad Allegri non dispiaceva, quindi potrebbe anche essere reintegrato nel gruppo, ma è tutto da vedere. Incerta anche la situazione legata a Filippo Terracciano, ancora non si sa se la Cremonese lo riscatterà o meno: se il club dovesse retrocedere, allora il giocatore tornerebbe al Milan.

Anche Warren Bondo è da valutare: tornerà dal prestito secco dalla Cremonese e si deciderà il da farsi in estate. Stesso discorso per Kevin Zeroli dalla Juve Stabia.

Difficile il riscatto di Ismael Bennacer da parte della Dinamo Zagabria: costa 10 milioni, cifra che il club croato non sembra intenzionato a spendere. Qualora facesse ritorno a Milano, finirebbe subito nella lista dei partenti, così come già accaduto la scorsa estate.