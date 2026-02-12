Milan, Camarda: “Adesso sono a Lecce e penso al Lecce”

Francesco Camarda ospite all’evento Panini ha risposto ad alcune domande: l'esordio in Serie A, gol più bello, idoli da bambino e futuro.

Francesco Camarda, giovane attaccante di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Lecce, in questo periodo fuori dai campi da gioco per un infortunio alla spalla, è stato ospite di un evento organizzato da Panini: ‘Disegna con i calciatori’. Nell’occasione ha risposto anche ad alcune domande fatte dai bambini presenti e ne sono derivate anche alcune risposte interessanti: ecco un estratto.

Le parole di Camarda

Sull’esordio in Serie A a 15 anni:

“È stata un’emozione bellissima. Ero proprio piccolo in confronto agli altri giocatori. È stata un po’ una montagna russa. Però è un’emozione indescrivibile che auguro a tutti i ragazzi e le ragazze che giocano a calcio”.

Su quale sia stato il suo gol più bello:

“Bella domanda, è difficile. Per importanza dico quello con il Lecce contro il Bologna: che è stato il mio primo gol in Serie A. È un ricordo che mi rimarrà per tutta la vita sempre. Il più bello che ho fatto è stato in un Milan-Cagliari circa due anni fa. Però il più importante, adesso come adesso, dico quello contro il Bologna”.

Se andrebbe mai all’Inter:

“Adesso sono a Lecce e penso al Lecce. Sono un giocatore a tutti gli effetti del Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere, ma adesso pensiamo a quest’anno”.

Su quale fosse il suo calciatore preferito da bambino:

“Non ne ho avuto uno in particolare, però ho sempre guardato molti calciatori. Ad esempio Suarez. Lui, Ibrahimovic, Ronaldo. Ce ne sono vari. È la cosa migliore che potete fare: prendere spunto da più giocatori per migliorare sempre di più”.

Su quando abbia iniziato a giocare a calcio:

“Ho iniziato a 4 anni e mezzo. Poi a 5 anni sono andato al Milan. Dai 5 anni fino ai 16-17 sono stato al Milan, ora sono qua a Lecce”.

Su quale sia l’avversario più forte mai affrontato:

“Credo sia Bremer della Juventus, che è molto forte. Però ho incontrato tanti giocatori forti come Gabbia al Milan, anche Pavlovic. Ho incontrato de Vrij dell’Inter. Ci sono tanti giocatori forti, ma penso che quello un po’ più difficile da affrontare sia Bremer della Juventus”.