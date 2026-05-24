A poco dal calcio di inizio Massimiliano Allegri sceglie i suoi primi undici
Leao-Milan, addio in estate?
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Estupinan, Modric, Ricci, Sardo, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Balentien, Fullkrug. All. Allegri
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Zé Roberto, Obert; Juan Rodriguez, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli. All. Pisacane
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