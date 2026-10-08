Pervis Estupiñán ha riportato una lieve distorsione al ginocchio con l’Ecuador: il Milan filtra ottimismo in vista del Sassuolo.
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Il Milan può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Pervis Estupiñán. Il terzino rossonero, fermatosi durante gli impegni con l’Ecuador, ha accusato una lieve distorsione al ginocchio che lo ha costretto a saltare l’ultima partita della Nazionale contro Panama.
Estupiñán, oggi gli accertamenti a Milanello
Il giocatore sarà valutato nuovamente oggi a Milanello, dove il gruppo rossonero riprenderà gli allenamenti dopo la pausa dedicata alle Nazionali. Gli esami permetteranno allo staff medico del Milan di avere un quadro più preciso dell’infortunio e di stabilire i tempi necessari per il recupero.
Al momento, però, non sembrano esserci particolari motivi di allarme. La distorsione è stata definita lieve e le prime indicazioni lasciano spazio a un certo ottimismo.
Milan, c'è fiducia per il Sassuolo
Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, in casa Milan filtra infatti fiducia sulla possibilità di recuperare Estupiñán già per la prossima partita di campionato.
Il terzino potrebbe quindi essere a disposizione di Ruben Amorim per la trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica. Una notizia importante per il tecnico portoghese, soprattutto considerando la situazione sulle fasce e il recente problema accusato da Alexis Saelemaekers.
Amorim attende il responso
Saranno dunque decisivi gli accertamenti e i prossimi allenamenti. Il Milan non vuole correre rischi con Estupiñán, ma l'obiettivo resta quello di recuperarlo per la gara del Mapei Stadium.
Le prossime ore saranno quindi importanti per capire se il terzino potrà tornare regolarmente ad allenarsi con il gruppo e mettersi a disposizione di Amorim per la ripresa del campionato.
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