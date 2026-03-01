Milan, le top news di giornata

La probabile formazione rossonera in vista di Cremonese-Milan. Focus anche sul mercato e sull’offerta per André del Corinthians.

It’s matchday! Tra poche ore il Milan scenderà in campo a Cremona, calcio d’inizio alle 12.30. Intanto vediamo le ultime novità di formazione, e c’è qualche aggiornamento anche relativo al mercato.

Per quanto riguarda la possibile formazione iniziale scelta da Allegri per il match, il Milan dovrebbe schierarsi con il solito 3-5-2. In porta ci sarà Maignan. Nella difesa a tre non ci sarà Gabbia, che non ha ancora recuperato dal problema muscolare accusato nel riscaldamento la scorsa settimana; di conseguenza i titolari saranno Tomori, De Winter e Pavlovic.

Nel centrocampo a cinque, fasce presidiate da Saelemaekers a destra e Bartesaghi a sinistra, Modric davanti alla difesa con Rabiot e Fofana come mezzali. In attacco c’è la conferma per il duo titolare: Leao–Pulisic.

Uno sguardo al mercato

Nel frattempo l’area scouting rossonera è molto attiva sul mercato e sta cercando di mettere a segno un colpo in prospettiva in vista della sessione di giugno. Il nome in questione è quello di André, centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians.

Il Milan avrebbe offerto anche una cifra importante: 15 milioni più due di bonus. Manca solo la fumata bianca, tradotta nell’ok definitivo del presidente del Corinthians, e poi il giocatore potrà partire verso Milano per svolgere le visite mediche.