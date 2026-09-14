Il Milan non ha ancora archiviato la costruzione della propria rosa. Dopo le prime settimane della stagione, la dirigenza rossonera continua a monitorare il mercato e uno dei reparti sui quali potrebbero concentrarsi le valutazioni future è la difesa. L'obiettivo sarebbe aggiungere un centrale in grado di aumentare ulteriormente le alternative a disposizione di Ruben Amorim.

Milenkovic torna nei radar

Tra i nomi accostati al Milan nelle ultime ore c'è Nikola Milenkovic, attualmente al Nottingham Forest. Il difensore serbo rappresenterebbe una soluzione di esperienza e fisicità per il reparto arretrato rossonero, oltre a conoscere già molto bene il campionato italiano dopo gli anni trascorsi alla Fiorentina.

La pista non sarebbe però legata a un'operazione immediata. Le valutazioni potrebbero diventare più concrete in vista della sessione invernale, quando il Milan avrà un quadro ancora più chiaro delle necessità della rosa.

Una difesa già costruita, ma da monitorare

Amorim può contare su diverse alternative nel reparto, ma il sistema a tre difensori richiede una disponibilità numerica importante. Gli impegni ravvicinati tra campionato ed Europa League potrebbero rendere necessario avere più soluzioni affidabili.

L'eventuale arrivo di un altro centrale permetterebbe inoltre al tecnico di gestire meglio i minutaggi e mantenere alta l'intensità richiesta dal suo calcio.

Inacio resta un altro obiettivo

Il nome di Milenkovic si aggiunge a quello di Gonçalo Inácio, difensore che conosce molto bene Amorim per la precedente esperienza allo Sporting. Il portoghese rimane uno dei profili più interessanti per caratteristiche e conoscenza del sistema del tecnico rossonero.

La società, dunque, sembra intenzionata a mantenere aperte più piste senza avere fretta di intervenire.

Il mercato non si ferma

Il Milan ha completato una sessione estiva molto importante, ma la stagione permetterà alla dirigenza di capire dove sarà necessario intervenire ulteriormente.

La difesa potrebbe diventare uno dei reparti da rinforzare a gennaio, soprattutto se Amorim confermerà stabilmente il sistema a tre e il Milan dovesse proseguire il proprio percorso europeo.