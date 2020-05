Milan, Bakayoko vorrebbe tornare: affare fatto se…

Milan, torna Bakayoko?

MILANO – I mesi di stagione fin qui disputati hanno evidenziato una carenza nel centrocampo del Milan: manca un giocatore che affianchi Bennacer, liberando in parte l’algerino dai gravosi compiti di copertura lasciandogli, di conseguenza, più spazio e lucidità per la regia.

NOSTALGIA BAKAYOKO – Ed ecco che sta tornando di moda, nelle ultime ore, il nome di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese, rossonero nella passata stagione, è attualmente in prestito al Monaco dal Chelsea, ma la sua annata è già finita con la sospensione definita della Ligue1. Ora, però, il classe 1994 vorrebbe indossare nuovamente la maglia rossonera, ma affinché l’operazione possa andare in porto devono essere risolti due problemi importanti.

LE CONDIZIONI – In primis Bakayoko dovrebbe rinunciare a parte dell’ingaggio, dimezzando quello attuale da 6 milioni di euro circa per raggiungere il tetto salariale imposto dal Milan. Da risolvere, inoltre, la questione del costo del cartellino: se un anno fa il Chelsea chiedeva 35 milioni, questa estate la società inglese potrebbe accontentarsi anche di un cifra un po’ più bassa vista la stagione non esaltante di Bakayoko al Monaco e la volontà del calciatore di tornare al Milan. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live