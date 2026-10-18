Il Milan torna a concentrarsi sulla Serie A dopo la convincente vittoria europea contro il Salisburgo. Oggi, domenica 18 ottobre, i rossoneri ospitano l’Atalanta a San Siro con fischio d’inizio alle 18:00, in una sfida importante per riprendere il cammino in campionato. La squadra di Ruben Amorim arriva all’appuntamento con maggiore fiducia dopo il 4-0 in Europa League, ma è chiamata a trasformare le buone indicazioni europee in punti anche in Serie A.

Milan, serve una risposta dopo il pareggio con il Sassuolo

Il rendimento delle ultime giornate ha lasciato qualche interrogativo. Il Milan è ancora imbattuto in campionato, ma ha raccolto soltanto tre pareggi nelle ultime quattro partite, compreso quello contro il Sassuolo. Un andamento che rende la gara contro l’Atalanta un’occasione importante per cambiare passo e non perdere terreno rispetto alle squadre che occupano le prime posizioni.

Il successo in Austria ha restituito entusiasmo al gruppo e mostrato le potenzialità offensive della formazione rossonera. Adesso, però, servirà confermare quelle sensazioni in una partita che si preannuncia impegnativa, contro un’avversaria alla ricerca di punti preziosi.

Amorim valuta le rotazioni: Ramos e Pulisic verso il ritorno

Dopo le scelte effettuate in Europa League, l’allenatore rossonero dovrebbe apportare diversi cambi alla formazione iniziale. Tra i giocatori attesi dal primo minuto ci sono Gonçalo Ramos e Christian Pulisic, mentre a centrocampo potrebbe tornare titolare Luka Modric.

L’attenzione è rivolta soprattutto al reparto offensivo. Ramos vuole dare continuità alla rete segnata contro il Salisburgo, mentre Pulisic rappresenta una soluzione importante per aumentare qualità e imprevedibilità negli ultimi metri. Resta da capire quale spazio potrà trovare Alphadjo Cisse, protagonista della tripletta europea e candidato a giocarsi una maglia con gli altri attaccanti.

In difesa, invece, il Milan dovrà fare i conti con le assenze di Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers. Le scelte di Amorim saranno quindi condizionate anche dalla necessità di gestire le energie dopo l’impegno infrasettimanale.