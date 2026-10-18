Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, esprime il suo parere sulla vittoria del Milan contro il Salisburgo con un punteggio di 4-0

Sul suo canale YouTube,ha esaminato e commentato la vittoria del Milan contro il Salisburgo, soffermandosi anche sulle performance di alcuni giocatori in particolare. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Secondo il mio punto di vista, è stata la conferma che il Milan non può più pensare che, in assenza di Gonçalo Ramos, possa scendere in campo solo Camarda, dato che Cisse è un calciatore che possiede una sensibilità per il gol che spesso abbiamo trascurato. Se riflettete sui due reti della tripletta di Cisse, le prime due sembrano facile, un colpo di testa e un tiro a colpo sicuro che indirizza la palla verso il secondo palo, ma dal punto di vista tecnico sono impeccabili e, soprattutto, sono l'espressione di un calciatore che non ha timore nel cercare di segnare".