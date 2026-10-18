Il gol segnato al Salisburgo può rappresentare un nuovo punto di partenza per Gonçalo Ramos. L'attaccante portoghese, arrivato al Milan per una cifra importante, è chiamato a ritrovare continuità sotto porta dopo un avvio di campionato complicato sul piano realizzativo. Contro l'Atalanta, nella sfida in programma questa sera a San Siro, il numero 9 rossonero dovrebbe tornare titolare, con l'obiettivo di trasformare la rete europea in una svolta anche in Serie A.

Ramos, serve continuità sotto porta

Il centravanti ha finora trovato il gol in campionato soltanto contro il Venezia, lo scorso 28 agosto. Un bottino inferiore alle aspettative per un giocatore costato 73,1 milioni di euro e sul quale il Milan punta per aumentare il proprio peso offensivo.

La rete realizzata nella vittoria per 4-0 contro il Salisburgo, in Europa League, può aiutarlo a ritrovare fiducia. Ramos ha bisogno di occasioni e continuità per esprimere al meglio le proprie qualità: la partita contro l'Atalanta rappresenta un nuovo banco di prova per dimostrare di poter essere un riferimento stabile nell'attacco rossonero.

Cisse-Ramos, una coppia da valutare

Al fianco del portoghese potrebbe esserci ancora Alphadjo Cisse, reduce dalla straordinaria tripletta in Austria. Il giovane attaccante si gioca una maglia da titolare con Christian Pulisic, in un ballottaggio che Ruben Amorim dovrà risolvere prima del fischio d'inizio.

L'intesa tra Ramos e Cisse è una delle soluzioni che il tecnico può prendere in considerazione. I due possono offrire caratteristiche complementari, combinando presenza fisica, qualità tecnica e capacità di attaccare la profondità. La scelta dipenderà anche dall'equilibrio complessivo della squadra e dalle esigenze della partita.