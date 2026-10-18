Amorim vuole continuare a vincere e per farlo dovrà schierare le pedine migliori contro l’Atalanta di Sarri

Lorenzo Focolari
- Milano
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La probabile squadra del Milan per la gara di questa sera contro l’Atalanta

Dopo la sua prima partita in Europa, terminata con un punteggio di 0-4 contro il Salisburgo, il Milan guidato da Ruben Amorim si prepara a tornare in campo per il campionato, con l’intento di riacquistare la vittoria. I rossoneri affronteranno il match della settima giornata di Serie A: questa sera, alle ore 18:00, a San Siro si batteranno contro l'Atalanta di Maurizio Sarri. Qui di seguito si presenta la probabile formazione del Milan.

La probabile formazione del Milan (3-4-2-1)16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 80 Musah 14 Modric 22 Moreira
12 Rabiot 70 Cisse
9 G. Ramos

AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1

In panchina: 41 Bouyer, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Cisse-Pulisic, Moreira-Estupinan
Indisponibili: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /

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