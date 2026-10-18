Amorim vuole continuare a vincere e per farlo dovrà schierare le pedine migliori contro l’Atalanta di Sarri
La probabile squadra del Milan per la gara di questa sera contro l’AtalantaDopo la sua prima partita in Europa, terminata con un punteggio di 0-4 contro il Salisburgo, il Milan guidato da Ruben Amorim si prepara a tornare in campo per il campionato, con l’intento di riacquistare la vittoria. I rossoneri affronteranno il match della settima giornata di Serie A: questa sera, alle ore 18:00, a San Siro si batteranno contro l'Atalanta di Maurizio Sarri. Qui di seguito si presenta la probabile formazione del Milan.
La probabile formazione del Milan (3-4-2-1)16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 80 Musah 14 Modric 22 Moreira
12 Rabiot 70 Cisse
9 G. Ramos
In panchina: 41 Bouyer, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 28 Comotto, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Cisse-Pulisic, Moreira-Estupinan
Indisponibili: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
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