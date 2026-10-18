Il mercato invernale è ancora lontano, ma il Milan sta già lavorando per individuare i rinforzi da mettere a disposizione di Ruben Amorim nella seconda parte della stagione. Le prime indiscrezioni delineano una strategia precisa: intervenire in difesa e aggiungere qualità e soluzioni al reparto offensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi in cima alla lista sono quelli di Gonçalo Inácio, centrale dello Sporting Lisbona, ed Endrick, attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid.

Inácio per la difesa: Amorim ritroverebbe un suo ex giocatore

Il nome di Gonçalo Inácio è tornato d’attualità dopo i contatti avviati dal Milan con lo Sporting già durante la sessione estiva. Il difensore portoghese, classe 2001, conosce bene Amorim, che lo ha allenato a Lisbona e ne apprezza le qualità tecniche e la capacità di impostare l’azione dalla retroguardia.

Secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avevano presentato in estate un’offerta superiore ai 40 milioni di euro, senza riuscire a raggiungere un accordo.

La situazione potrebbe essere rivalutata a gennaio, anche se molto dipenderà dalle richieste del club portoghese e dalla volontà di privarsi di un elemento importante durante la stagione.

Endrick, il Milan studia la formula del prestito

Per l’attacco, l’altra pista da seguire porta a Endrick. Il brasiliano, di proprietà del Real Madrid, sarebbe interessato alla possibilità di trovare maggiore spazio e di affrontare una nuova esperienza in Serie A.

La formula più concreta sarebbe quella del prestito, soluzione che consentirebbe ai rossoneri di aggiungere un giocatore offensivo senza affrontare immediatamente il costo di un trasferimento definitivo. Resta però da capire quali siano le intenzioni del Real Madrid e se il club spagnolo sia disposto a lasciar partire il talento brasiliano a metà stagione.

Cardinale e le risorse per il mercato: il Milan vuole investire

A rendere particolarmente interessante il quadro è anche la situazione finanziaria del club. Secondo quanto riferito dal quotidiano, Gerry Cardinale avrebbe effettuato un versamento in conto capitale da 50 milioni di euro e sarebbe disponibile a valutare ulteriori risorse nei mesi successivi.

L'eventuale disponibilità finanziaria, tuttavia, non significa che ogni operazione ipotizzata andrà a buon fine. La dirigenza dovrà valutare costi, formule contrattuali e opportunità effettive, tenendo conto anche delle richieste dei club proprietari dei cartellini.