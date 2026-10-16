Il Milan si prepara a tornare in campo in Serie A dopo il successo europeo contro il Salisburgo. Domenica 18 ottobre, alle ore 18:00, i rossoneri ospiteranno l'Atalanta a San Siro in una partita importante per proseguire il percorso in campionato. In vista della trasferta milanese, la formazione bergamasca deve però fare i conti con due assenze pesanti: Franck Kessié e Giacomo Raspadori non saranno a disposizione.

Atalanta, Kessié e Raspadori saltano la sfida contro il Milan

La notizia è arrivata nella giornata di oggi. Kessié è alle prese con una distrazione di basso grado al polpaccio destro, un problema che gli impedirà di tornare a San Siro da avversario proprio contro la sua ex squadra.

Situazione da monitorare anche per Raspadori, che ha accusato un nuovo fastidio alla coscia destra durante la partita contro il Pafos. L'attaccante si è sottoposto a terapie e attende ulteriori accertamenti, ma non sarà disponibile per la gara contro i rossoneri.

Milan, occasione da sfruttare dopo il poker europeo

Il Milan arriva all'appuntamento con il morale alto dopo il netto 4-0 conquistato sul campo del Salisburgo in Europa League. La tripletta di Alphadjo Cisse ha acceso l'entusiasmo attorno alla squadra di Ruben Amorim, che ora vuole trasferire le buone sensazioni anche in campionato.

La sfida contro l'Atalanta richiederà comunque attenzione e intensità. Le assenze nella formazione bergamasca possono incidere sulle scelte dell'allenatore, ma i rossoneri dovranno concentrarsi soprattutto sulla propria prestazione per cercare di conquistare tre punti davanti ai tifosi di San Siro.