Milan-Atalanta, il migliore in campo: Calhanoglu c’è sempre

Milan-Atalanta, il migliore in campo è Calhanoglu

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Atalanta, valida per la 36esima giornata di Serie A e terminata 1 a 1, è Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco, rimasto in campo fino al 60esimo, ha colorato il match con giocate eccellenti e con un’altra prestazione sopra le righe. Bellissimo il goal con cui ha sbloccato la gara: il Milan ha trovato il 10 che cercava. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live