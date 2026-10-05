Nella giornata odierna, ci saranno ben otto giocatori del Milan attivi con le loro Nazionali per l'ultima partita durante questa sosta

La pausa per le selezioni nazionali si avvicina alla conclusione. Oggi, otto atleti delsono coinvolti con le loro squadre nazionali, chiudendo così questo periodo. In campo ci sono i tre talenti dell'Under 21:, al ritorno da una squalifica, oltre ai rappresentanti di Francia e Belgio, eche gioca con l'Ecuador. Tutti, tranne forse, hanno buone probabilità di partire titolari nelle rispettive partite.

Ecco quali sono gli otto giocatori rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali

Ecco gli incontri degli otto calciatori del Milan che oggi gareggeranno con le loro Nazionali:

Pervis Estupiñan (Ecuador)Ecuador-Panama, lunedì 5 ottobre alle 08. 30, Yokohama (Giappone) - Amichevole (Kirin Cup)

Davide Bartesaghi, Francesco Camarda e Alphadjo Cisse (Italia Under 21)

Italia-Polonia, lunedì 5 ottobre alle 18. 15, Pescara - Qualificazioni Europeo Under 21

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Belgio, lunedì 5 ottobre alle 20. 45, Parigi - UEFA Nations League

Diego Moreira e Koni De WinterFrancia-Belgio, lunedì 5 ottobre alle 20. 45, Parigi - UEFA Nations League

Terminate queste partite, Amorim potrà riavere tutta la squadra a disposizione nel corso di questa settimana. All’orizzonte la Serie A si fa sentire e il Milan dovrà affrontare il Sassuolo in trasferta a Reggio Emilia.