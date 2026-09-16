A pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Benfica, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico rossonero ha parlato della gestione di Luka Modric, delle difficoltà incontrate alla guida di grandi club e del lavoro necessario per trovare le soluzioni giuste al Milan.

Amorim su Modric: “Servono rotazioni”

L’allenatore ha spiegato le ragioni delle rotazioni, sottolineando che la prestazione contro la Lazio non è stata negativa soltanto per il centrocampista croato.

“Contro la Lazio è stata una partita in cui tutta la squadra ha fatto fatica, non soltanto Luka. Devo gestire le rotazioni, soprattutto con un giocatore di 40 anni, anche se può giocare. Vogliamo vincere ogni partita, ma con tre gare in una settimana è impossibile essere sempre freschi. Cerchiamo di portare tutti nella migliore condizione possibile”.

“Se devo fallire, meglio farlo alla grande”

Amorim ha poi affrontato il tema della pressione vissuta al Manchester United e ora al Milan, due società con grandi aspettative.

“Allo United e al Milan ho trovato due grandi club, dove spesso si pensa che l’allenatore possa risolvere tutto in poco tempo. Questa squadra è diversa, è abituata a giocare a tre e ha difensori veloci. So che servirà tempo, anche se la pressione non te lo concede. Voglio aiutare il Milan e, se devo fallire, preferisco farlo alla grande”.

La fiducia nel gruppo rossonero

Il tecnico ha infine evidenziato un aspetto che gli dà fiducia nel lavoro quotidiano: la disponibilità dei calciatori ad ascoltare le sue indicazioni.

“Non so se avrò tutto il tempo necessario, ma i giocatori mi ascoltano molto durante gli allenamenti. Questo mi dà speranza e mi fa pensare che possiamo trovare delle soluzioni”.

Le dichiarazioni arrivano nel pre-partita di Milan-Benfica, con i rossoneri pronti a scendere in campo a San Siro per l’esordio nella fase campionato di Europa League.