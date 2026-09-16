Alexis Saelemaekers ha rilasciato un'intervista a Sky Sport al termine della partita Milan-Benfica, conclusa con un punteggio di 0-2. Ecco cosa ha dichiarato:

È arrivata la prima sconfitta della stagione. Il Milan non ha mostrato un buon gioco:

“Credo che ci siamo preparati in modo adeguato, ma è evidente che c'è bisogno di un cambio di mentalità e determinazione. Ora dobbiamo analizzare con calma quanto successo, confrontarci con il mister e capire gli errori per evitare di ripeterli”.

Cinque match, cinque primi tempi senza segnare:

“Ritengo che nella prima frazione di gioco l'intera squadra si concentra su ciò che avviene in campo, ma purtroppo questo non ha funzionato bene nelle ultime partite. Non abbiamo scusanti. Noi siamo il Milan e dobbiamo realizzare dei gol. Dobbiamo allenarci e sforzarci di non commettere più errori”.

Non sempre sei in campo e giochi in una posizione differente. Cosa puoi fare per convincere l’allenatore?

“L'unica cosa da fare è lavorare. Questo è tutto ciò che posso dirti. Ogni giorno devo impegnarmi per guadagnarmi il mio posto in squadra. Ciò che conta non è la mia situazione personale, ma il collettivo, il gruppo e il successo. Dobbiamo collaborare tutti insieme e io devo lavorare per riconquistare la mia posizione”.