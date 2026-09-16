Dopo un avvio deludente in Europa League, conclusosi con una sconfitta in casa contro il Benfica, Ruben Amorim ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco un estratto delle sue osservazioni dopo la partita:

Il chiarimento sulle rotazioni

“È semplice. Rabiot ha già giocato i primi 90 minuti e non eravamo certi della sua condizione per continuare. Lo stesso vale per Pulisic, che ha giocato solo 45 minuti a Roma. Conoscete le problematiche legate a Pulisic, dobbiamo essere cauti. Moreira ha avuto un inconveniente personale e non si è potuto allenare con il gruppo per due giorni. Non è una questione che riguarda solo alcuni individui, dobbiamo crescere come squadra. Ci avviciniamo spesso all'area avversaria, ma nessuno si fa avanti per attaccare, anche quando Chukwueze mette in mezzo. Prima del secondo gol, abbiamo avuto un'occasione con De Winter che era solo. Dobbiamo diventare una squadra migliore. ”