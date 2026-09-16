Il Milan è pronto a tornare protagonista in Europa e, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Benfica, Davide Bartesaghi ha raccontato le sensazioni del gruppo rossonero. Il giovane esterno, schierato titolare da Ruben Amorim, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sull’importanza di farsi trovare pronti e sulle indicazioni ricevute dal tecnico.

Bartesaghi: “Tutti dobbiamo sentirci importanti”

Il giocatore rossonero ha sottolineato come, in una stagione ricca di impegni, ogni componente della rosa debba essere pronto a dare il proprio contributo.

“Nel gruppo siamo tutti importanti e chi viene chiamato in causa deve sentirsi parte fondamentale della squadra. Sono partite che sogniamo di giocare fin da bambini. Dobbiamo essere consapevoli di quello che dobbiamo fare: siamo pronti ad affrontare questa sfida”.

Le richieste di Amorim

Bartesaghi ha poi parlato del proprio ruolo e delle indicazioni tattiche ricevute da Ruben Amorim. Per l’esterno rossonero, i compiti sono simili a quelli della scorsa stagione, anche se il nuovo allenatore gli chiede una maggiore partecipazione negli ultimi metri.

“Dal punto di vista del ruolo, le cose sono abbastanza simili a quelle dello scorso anno. Il mister, però, mi chiede magari di farmi vedere di più in area di rigore”.

Milan-Benfica, al via la notte europea

Le parole di Bartesaghi raccontano la concentrazione del gruppo alla vigilia di un appuntamento importante. Il Milan vuole iniziare nel modo giusto il proprio cammino in Europa League, affidandosi anche all’entusiasmo dei giocatori chiamati a scendere in campo dal primo minuto.

Ora sarà il terreno di gioco a dare le prime risposte: a San Siro sta per cominciare Milan-Benfica.