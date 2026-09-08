Al ritorno dalla seconda trasferta a Torino nell'arco di pochi giorni, oggi il Milan ha svolto un allenamento di scarico a Milanello. Nella giornata di oggi, martedì 8 settembre, il mister Ruben Amorim ha deciso di concedere un giorno di riposo alla sua squadra. È un'opportunità per rinfrescare le energie in preparazione di un'importante serie di partite che ci porterà alla prima pausa per le nazionali: incontro con la Lazio in trasferta, debutto in Europa League contro il Benfica a San Siro e infine la seconda partita di campionato in casa contro il Lecce.

Il programma della settimana per il Milan stabilisce che la squadra, dopo il giorno di riposo odierno come suggerito da Amorim, riprenda gli allenamenti domani, mercoledì 9 settembre. Fino a venerdì, giorno prima della sfida all'Olimpico contro la Lazio, si svolgeranno sessioni d'allenamento mattutine a Milanello. La partita si terrà nella capitale sabato 12 settembre alle ore 18. Il Milan non ha disputato una partita entusiasmante all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, soprattutto per quanto riguarda il possesso palla. Anche il tecnico rossonero lo ha riconosciuto immediatamente ai microfoni nel post-partita, evidenziando che la squadra ha commesso troppi errori su situazioni semplici, ma ha anche sottolineato che è necessario tempo per interiorizzare i concetti su cui si lavora ogni settimana a Milanello.

Nel suo video di analisi della giornata su YouTube, il commentatore Stefano Borghi ha espresso la sua opinione sulla prestazione della squadra

Il commento di Stefano Borghi riguardo alla performance del Milan: "Riguardo al gioco del Milan con la palla, credo sia normale che ci siano ancora delle lacune. Tuttavia, c'è un aspetto importante: ho notato che Amorim fin dall'inizio, con grande sincerità e anche coraggio, ha dimostrato di avere idee ben precise, pianificando in coppie o addirittura terzetti fissi nelle posizioni, avendo chiaro ciò che vuole sviluppare. Questo, a mio avviso, è un messaggio positivo sia per la squadra che per l'ambiente esterno su quali siano le intenzioni. Le idee sono molto chiare, ma necessitano di essere affinate".