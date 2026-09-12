Il Milan si prepara alla sfida di oggi contro la Lazio con alcune novità nell'undici che Ruben Amorim potrebbe mandare in campo all'Olimpico. Dopo il pareggio contro la Juventus, il tecnico portoghese sembra orientato a modificare qualcosa soprattutto nella zona centrale e sulla trequarti.

L'obiettivo è trovare il giusto equilibrio contro una Lazio che ha iniziato la stagione con tre vittorie consecutive. Per Amorim sarà quindi anche un test importante sulle soluzioni alternative a disposizione della rosa.

Rabiot può arretrare

Una delle principali novità riguarda Adrien Rabiot. Il francese, utilizzato sulla trequarti nelle prime uscite, potrebbe arretrare nella zona centrale del campo per garantire maggiore fisicità e dinamismo.

Una soluzione che permetterebbe ad Amorim di modificare anche la composizione della trequarti, senza rinunciare alle qualità di Rabiot negli inserimenti. Il tecnico aveva già spiegato in conferenza di considerare il francese una soluzione anche nel ruolo occupato da Musah.

Loftus-Cheek verso una posizione più avanzata

Il possibile arretramento di Rabiot aprirebbe spazio a Ruben Loftus-Cheek, candidato a giocare più vicino alla porta. L'inglese rappresenta una soluzione differente per caratteristiche e può garantire fisicità, inserimenti e capacità di attaccare gli spazi.

Amorim ha parlato proprio delle diverse possibilità sulla trequarti, sottolineando come il Milan stia ancora cercando le combinazioni migliori tra giocatori e posizioni.

Cissé e Chukwueze confermati

Le altre indicazioni vanno invece verso la conferma di Alphadjo Cissé e Samuel Chukwueze. Entrambi sono candidati a partire dall'inizio dopo il buon impatto avuto nelle ultime gare.

Cissé arriva inoltre da due reti nelle prime tre giornate e rappresenta una delle sorprese più positive dell'inizio di stagione. Amorim ha ribadito la propria fiducia nel giovane rossonero, pur invitando alla prudenza nel suo percorso di crescita.

Amorim cerca l'equilibrio giusto

La sfida contro la Lazio potrebbe quindi presentare un Milan leggermente diverso rispetto a quello visto contro la Juventus. Il tecnico portoghese vuole mantenere la propria identità, ma allo stesso tempo trovare le soluzioni migliori per affrontare una squadra che arriva all'appuntamento con grande fiducia.

L'Olimpico sarà il prossimo banco di prova per le idee di Amorim, con il Milan chiamato a conquistare una vittoria importante dopo il pareggio di Torino.