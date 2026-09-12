A poche ore dal fischio d’inizio di Lazio-Milan, Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei giocatori a disposizione per la quarta giornata di Serie A. Tra le assenze spicca quella di Danilho Doekhi, fin qui punto fermo della difesa biancoceleste: il centrale olandese è stato operato alla mano dopo la frattura del secondo metacarpo e non sarà quindi disponibile contro i rossoneri.

Una defezione importante per il tecnico della Lazio, che dovrà modificare il reparto arretrato proprio in occasione della sfida contro il Milan. Nella lista figura invece Diogo Leite, arrivato da svincolato negli ultimi giorni, mentre torna a disposizione anche Danilo Cataldi dopo il lungo stop.

Sutalo la soluzione per sostituire Doekhi

L'assenza di Doekhi obbliga Gattuso a valutare una nuova soluzione al centro della difesa. Tra le opzioni a disposizione c'è Josip Sutalo, difensore croato arrivato in estate dall'Ajax, che potrebbe essere chiamato a prendere il posto dell'olandese.

Resta però da capire se Gattuso sceglierà subito il croato oppure punterà sul nuovo arrivato Diogo Leite, convocato per la prima volta. Le ultime indicazioni della vigilia davano comunque Sutalo tra le alternative in panchina, con Gattuso orientato a confermare gran parte della retroguardia che ha iniziato la stagione.

Torna Cataldi

Tra le novità della lista c'è anche Danilo Cataldi, nuovamente convocato dopo il lungo periodo di assenza. Il centrocampista rappresenta un'importante soluzione in più per Gattuso, anche se difficilmente partirà dall'inizio contro il Milan.

I convocati della Lazio per il Milan

Questa la lista completa dei giocatori scelti da Gattuso per la sfida dell'Olimpico:

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti.

Difensori: R. Bordon, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Provstgaard, Šutalo, Tavares.

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Taylor.

Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.