Lazio-Milan si gioca oggi alle 18:00 all’Olimpico: ecco dove vedere la sfida in TV e streaming.
Leao-Milan, addio in estate?
È arrivato il giorno di Lazio-Milan. I rossoneri di Ruben Amorim scenderanno in campo oggi, sabato 12 settembre, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma per la quarta giornata di Serie A. Di fronte ci sarà la squadra di Gennaro Gattuso, ancora a punteggio pieno dopo le prime tre giornate.
Una sfida importante per il Milan, reduce dal pareggio contro la Juventus e chiamato a confrontarsi con una Lazio partita fortissimo in campionato.
Lazio-Milan, dove vederla in TV
La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire il match in televisione sarà quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma e utilizzare l'app DAZN su una Smart TV compatibile o attraverso i dispositivi supportati.
Lazio-Milan
- Data: sabato 12 settembre 2026
- Orario: 18:00
- Stadio: Olimpico di Roma
- TV: DAZN
- Streaming: DAZN
Lazio-Milan, dove vederla in streaming
La sfida dell'Olimpico sarà disponibile anche in streaming su DAZN, attraverso l'applicazione per smartphone, tablet, Smart TV e dispositivi compatibili.
La diretta testuale su IlMilanista
Per chi invece vorrà seguire la partita minuto per minuto, IlMilanista.it offrirà la diretta testuale di Lazio-Milan, con tutti gli aggiornamenti dall'Olimpico.
Dalle formazioni ufficiali al calcio d'inizio, passando per gol, sostituzioni, occasioni e principali episodi della partita: tutti gli aggiornamenti saranno disponibili in tempo reale sul nostro sito.
Un modo per non perdere neanche un momento della sfida tra Lazio e Milan, anche per chi non potrà seguire la gara davanti allo schermo.
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