È arrivato il giorno di Lazio-Milan. I rossoneri di Ruben Amorim scenderanno in campo oggi, sabato 12 settembre, alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma per la quarta giornata di Serie A. Di fronte ci sarà la squadra di Gennaro Gattuso, ancora a punteggio pieno dopo le prime tre giornate.

Una sfida importante per il Milan, reduce dal pareggio contro la Juventus e chiamato a confrontarsi con una Lazio partita fortissimo in campionato.

Lazio-Milan, dove vederla in TV

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire il match in televisione sarà quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma e utilizzare l'app DAZN su una Smart TV compatibile o attraverso i dispositivi supportati.

Lazio-Milan

Data: sabato 12 settembre 2026

Orario: 18:00

Stadio: Olimpico di Roma

TV: DAZN

Streaming: DAZN

Lazio-Milan, dove vederla in streaming

La sfida dell'Olimpico sarà disponibile anche in streaming su DAZN, attraverso l'applicazione per smartphone, tablet, Smart TV e dispositivi compatibili.

La diretta testuale su IlMilanista

Per chi invece vorrà seguire la partita minuto per minuto, IlMilanista.it offrirà la diretta testuale di Lazio-Milan, con tutti gli aggiornamenti dall'Olimpico.

Dalle formazioni ufficiali al calcio d'inizio, passando per gol, sostituzioni, occasioni e principali episodi della partita: tutti gli aggiornamenti saranno disponibili in tempo reale sul nostro sito.

Un modo per non perdere neanche un momento della sfida tra Lazio e Milan, anche per chi non potrà seguire la gara davanti allo schermo.