Milan, sveglia! Ora Allegri vuole subito questi 5 colpi di calciomercato

Il Milan è in colpevole ritardo, ma Allegri spinge per avere a disposizione il prima possibile alcuni importanti colpi di calciomercato: ecco gli obiettivi

C’è poco da girarsi intorno: il Milan è in netto e colpevole ritardo sul fronte del calciomercato e adesso è già costretto a rincorrere i propri obiettivi. Ceduti alcuni pezzi veramente grossi come Reijnders e Theo Hernandez (e incassati contestualmente tanti soldi) i rossoneri sono per ora riusciti a rispondere solamente con Modric a parametro zero e Ricci dal Torino. Un po’ troppo poco per una squadra arrivata ottava la scorsa stagione.

Igli Tare sta lavorando, anche su questo non ci sono dubbi. Ma i ritardi e i buchi nell’acqua si stanno accumulando in maniera preoccupante. Il Milan ha diversi ruoli scoperti, si è fatto soffiare Archie Brown da sotto il naso dal Fenerbahce (non dal Barcellona, con tutto il rispetto), ha mollato Xhaka dopo un lungo pressing, sta aspettando da tempo immemore una risposta per Jashari, con il rischio di rimanere nuovamente con il cerino in mano. Giusto per citare i casi più eclatanti.

E intanto i gironi passano, con il Milan guidato da Allegri che nel frattempo sta partendo per la tournée estiva. Bisogna anche dire, per onore di cronaca, che Max non è particolarmente preoccupato. Di certo, però, vuole dei nuovi colpi dal mercato entro stretto giro. In particolare, sono 5 gli acquisti attesi da Allegri per il “suo” Milan.

Milan, ecco i 5 obiettivi di calciomercato di Allegri

La priorità, almeno nell’immediato, va ai terzini titolari. Di esterni difensivi ne servono almeno 2, uno a destra e uno a sinistra. Per la fascia destra Doué dello Strasburgo rimane complicato, mentre il nome caldo è quello di Pubill dell’Almeria. A sinistra invece Tare ha fatto passi concreti per Estupinan, in uscita dal Brighton. Le alternative all’ecuadoriano sono Fran Garcia del Real Madrid e Nathaniel Brown dell’Eintracht Francoforte. Occhio però anche agli altri 3 obiettivi di mercato sulla lista del Milan.

Ovviamente c’è la volontà di comprare un nuovo centrocampista, una mezzala titolare che possa completare il reparto. Come detto, Jashari del Bruges è il primo nome, ma il Milan deve pensare anche alle possibili alternative. Piace sempre Javi Guerra del Valencia, ma non sono escluse anche altre piste. Infine, il reparto offensivo dove dovrebbero arrivare gli ultimi 2 colpi.

Con la cessione di alcuni esuberi in quel ruolo, Allegri gradirebbe un nuovo esterno offensivo da aggiungere alla batteria composta da Rafael Leao, Pulisic e Saelemaekers. Un’idea, particolarmente gradita al tecnico livornese, potrebbe essere Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. Ma il colpo veramente grosso arriverà in attacco con l’acquisto di un nuovo grande centravanti. In questo caso, il sogno di mercato di Allegri rimane sempre Vlahovic, che è in rotta con la Juventus. Il Milan però si sta muovendo anche su altre ipotesi. A Tare piace tanto Boniface del Bayer Leverkusen e ha fatto dei sondaggi per Hojlund del Manchester United. Nomi certamente importanti, ma adesso basta chiacchiere: bisogna entrare nel vivo e iniziare a chiudere qualche colpo di spessore.