Milan, Allegri gioca a nascondino sul mercato: ecco perché

Allegri frena sul mercato di gennaio dopo Cagliari-Milan: nessun difensore in arrivo e fiducia a De Winter e Odogu. Ma occhio alle sorprese.

Dopo l’acquisto di Fullkrug da parte del Milan, arrivato per sistemare una lacuna creatasi in rosa dopo l’infortunio di Gimenez, in molti hanno sottolineato come ai rossoneri manchi ancora un difensore centrale per completare l’organico. L’identikit è piuttosto chiaro: un profilo di esperienza, in grado di rinforzare subito la squadra senza troppo bisogno di crescere o di adattarsi.

Tuttavia, ad una domanda specifica fatta ieri sera dopo il match vinto contro il Cagliari sulla necessità di acquistare un centrale a gennaio, Allegri ha prontamente smentito:

“Assolutamente no. Abbiamo Odogu che sta crescendo molto e De Winter che sta facendo bene”.

Dichiarazioni rilasciate ai microfoni Rai che spiazzano un po’, perché è vero che il Milan nelle ultime due uscite ha vinto mantenendo la porta inviolata nonostante qualche assenza in difesa, ma è altrettanto vero che il reparto arretrato resta numericamente corto. L’infortunio di uno dei tre titolari andrebbe a creare una lacuna importante, come già successo nel caso dello stop di Gabbia, che ha pesato sia nella gara con il Sassuolo di un mese fa in campionato, sia nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli, una delle due sconfitte stagionali dei rossoneri.

Difesa corta, ma fiducia nei giovani

Un difensore, sulla carta, servirebbe. Ma ad oggi la dirigenza rossonera non sembra intenzionata ad investire in modo significativo sul mercato di gennaio. Senza la Champions e alla luce degli errori commessi nella sessione invernale della scorsa stagione, il mercato viene affrontato a costo zero o quasi, come dimostra anche l’operazione Fullkrug.

In questo senso si può provare a spiegare anche la risposta di Allegri: il tecnico livornese potrebbe aver pensato che, piuttosto che prendere un giocatore così tanto per, sia meglio dare fiducia ai due sostituti designati già presenti in rosa e con margini di crescita. De Winter, dopo qualche prestazione iniziale traballante, anche ieri sera ha dimostrato di poter essere affidabile quando manca qualcuno, mentre Odogu è un giovane di prospettiva che Allegri ha finora utilizzato in Serie A solo per pochi minuti, sul 3-0 contro il Verona, ma su cui il club ripone fiducia per il futuro.

Ad oggi la situazione è questa, anche se noi continuiamo a pensare che, in base alle occasioni che potrebbero presentarsi nella seconda metà di gennaio, la dirigenza proverà ad individuare qualche profilo a prezzo di saldo o in prestito per puntellare ulteriormente la difesa.