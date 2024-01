News Milan, Klopp al posto di Pioli: l’annuncio è clamoroso / Mercato

Il futuro di Stefano Pioli sembra ormai delineato e segnato da tempo: tutti gli indizi portano a una separazione dal Milan alla fine di questa stagione . Già mesi fa vi abbiamo anticipato questo scenario, che pian piano ha effettivamente trovato conferma. Servirebbe un miracolo al tecnico parmense per tenersi stretto il Milan. Un miracolo chiamato Scudetto. Solo in quel caso i vertici rossoneri potrebbero (forse) prendere in considerazione la riconferma di Pioli . Ad oggi, le situazione appare abbastanza chiara. Anche perché, come confermano i tanti rumors girati nelle ultime settimane, il Milan si sta già guardando attorno per individuare il suo prossimo allenatore .

Vi abbiamo infatti ampiamente parlato delle forti candidature di Antonio Conte e Thiago Motta. Per il primo si sarebbe addirittura mosso in prima persona Zlatan Ibrahimovic, primo sponsor dell'allenatore salentino all'interno del Milan. Conte gradirebbe pienamente la destinazione, tra l'altro. Thiago Motta piace a una parte della dirigenza rossonera per le idee innovative e per promuovere un ciclo giovane e moderno. Ma la corsa alla panchina del Milan potrebbe non ridursi a un duello tra Conte e Motta. Anzi, proprio poco fa è arrivato un annuncio da brividi addirittura su Jurgen Klopp, in uscita dal Liverpool: ecco tutti i dettagli <<<