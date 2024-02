News Milan / Mercato flop, ma Di Marzio rilancia: “In estate il Milan prenderà…”

Il mercato invernale del Milan si è mestamente concluso con appena due nomi sulla lista degli innesti, quelli di Matteo Gabbia (rientrato dal prestito al Villarreal) e del giovane Filippo Terracciano . Tifosi e addetti ai lavori si aspettavano certamente qualcosa di più, soprattutto alla luce delle emergenze in difesa e a centrocampo. Ma anche lo stesso Pioli si aspettava di più . Lo stesso tecnico rossonero, infatti, nel corso del mese di gennaio ha più volte palesato la necessità di un innesto in difesa e - magari - anche a centrocampo.

Aspettative che, alla luce dei fatti, la dirigenza del Milan non ha preso in considerazione. Ora dunque sono in tanti a parlare di mancanza di ambizione e di un mercato flop, comprensibilmente. Ma c'è anche chi guarda già al futuro e alla prossima estate. Che, a differenza di gennaio, dovrà portare risposte molto grosse e concrete sul fronte del calciomercato. In particolare, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha anticipato in diretta Sky quelli che dovranno essere i grandi colpi estivi del Milan <<<