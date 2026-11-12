Come menzionato ieri da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per il mese di gennaio. Questo accade perché Francesco Camarda, che finora ha avuto poco tempo di gioco e non ha mai impressionato quando è stato chiamato in causa, è destinato ad essere trasferito in prestito, in modo da garantirgli più tempo in campo. Le dichiarazioni del giornalista ieri sul suo profilo social riguardo al futuro di Camarda:

“L'intento è che possa intraprendere una nuova avventura per svilupparsi, per avere più opportunità di gioco e dimostrare le sue capacità. La decisione da parte del Milan è stata già presa. Vedremo se, nel periodo che porta a gennaio, le circostanze cambieranno. Nel mondo del calcio è possibile che accadano eventi inaspettati, magari potrebbe segnare tre gol di fila e la situazione potrebbe mutare, ma attualmente il Milan ha scelto di lasciare partire Camarda a gennaio. Per questo motivo, il club si sta già attivando per pianificare altri acquisti di attaccanti, oltre a Tresoldi; ci sono anche ulteriori nomi da considerare nella lista della società di via Aldo Rossi”.