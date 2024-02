News Milan – Terremoto Leao: se parte, ecco chi arriva al suo posto / Mercato

Tempo fa - chi ci segue lo ricorderà - vi avevamo parlato di un intreccio di mercato che avrebbe potuto coinvolgere il Milan in vista della prossima estate. In queste ultime ore, sono arrivate delle news che hanno confermato lo scenario che vi avevamo anticipato. Parliamo del futuro di Mbappé e di Rafael Leao , che potrebbe essere decisamente legato. Con l'ormai probabile passaggio del fenomeno francese al Real Madrid, il PSG potrebbe effettivamente puntare tutto sull'attaccante portoghese .

La conferma arriva da più parti. In particolare, ESPN sottolinea come il Paris Saint-Germain abbia già di fatto scelto Rafael Leao come sostituto naturale di Mbappé. Il club francese vorrebbe trattare con il Milan per non pagare l'intera clausola da ben 175 milioni di euro presente nel nuovo contratto del portoghese. Ma una cessione di Leao porterebbe comunque una valanga di soldi nelle casse del club di Via Aldo Rossi, una cifra probabilmente superiore ai 100 milioni di euro.