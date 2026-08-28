Nuova suggestione per la difesa del Milan negli ultimi giorni di mercato. A lanciare un nome importante per il reparto arretrato rossonero è stato Carlo Pellegatti, che sul proprio canale YouTube ha indicato Leny Yoro come possibile soluzione per la squadra di Ruben Amorim.

Al momento, è bene sottolinearlo, si tratta di un'ipotesi di mercato e non di una trattativa già definita. Il profilo del francese, però, è particolarmente interessante anche perché Yoro ha già lavorato proprio con Amorim al Manchester United.

Yoro, il nome a sorpresa per la difesa

“Attenzione a un nome nuovo, Leny Yoro del Manchester United che piace tantissimo ad Amorim”. Pellegatti ha così acceso i riflettori sul giovane centrale francese, considerato uno dei profili più interessanti per rinforzare la retroguardia del Milan.

Il difensore classe 2005 ha caratteristiche che potrebbero sposarsi bene con il sistema di gioco del tecnico portoghese: fisicità, velocità e qualità nella costruzione dal basso. Il Manchester United lo ha acquistato dal Lille nell'estate 2024, considerandolo uno dei giovani centrali più promettenti del calcio internazionale.

Operazione da circa 50 milioni

Il principale ostacolo sarebbe naturalmente quello economico. Secondo Pellegatti, la valutazione di Yoro si aggirerebbe infatti intorno ai 50 milioni di euro, una cifra importante per il Milan.

Il giornalista ha però evidenziato anche un possibile elemento favorevole ai rossoneri: il rapporto con Jorge Mendes, agente del giocatore.

“Fa parte della scuderia di Mendes. Il costo è elevato sui 50 milioni di euro, ma con i buoni uffici di Mendes si potrebbe trovare una soluzione”.

Il nome del francese è quindi da considerare soprattutto come una suggestione per le ultime ore di mercato.