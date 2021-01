Marca – Calhanoglu nel mirino del Barcellona

MILANO – Hakan Calhanoglu è guarito dal Covid. Un’ottima notizia per il Milan e i suoi tifosi, ma il tecnico Stefano Pioli ha deciso di non convocare il turco per il match di domani pomeriggio (fischio di inizio ore 15.00, diretta Sky) contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Ma c’è un’altra questione che agita la dirigenza di via Aldo Rossi. E non riguarda le condizioni fisiche dell’ex Bayer Leverkusen: il numero 10 non ha ancora rinnovato il suo contratto.

Secondo quanto riportato ieri dal giornalista Nicolò Schira, sul proprio profilo Twitter, il “Milan è in trattative molto avanzate per prolungare Hakan #Calhanoglu. Contratto fino al 2024. Maldini ha offerto un nuovo stipendio di € 4M / anno. Calha vuole di più e chiede € 5M / anno. A metà del contratto può essere chiuso“. Ma ad oggi non c’è stata nessuna fumata bianca e la questione preoccupa, e non poco, la dirigenza: Calhanoglu è diventato un giocatore fondamentale nel gioco di Pioli e perderlo, soprattutto a parametro zero, sarebbe un duro colpo. Ma c’è un però…

Un però importante visto le notizie che arrivano dalla Spagna. Infatti secondo quanto riportato dal portale online di Marca Hakan Calhanolgu rientrerebbe nei piani del Barcellona. Il sito riporta infatti che il candidato presidente del club catalano Victor Font avrebbe messo il numero 10 rossonero tra le promesse di mercato per la campagna elettorale. Non sarà facile però convincere il turco a lasciare il Milan ma, se non dovesse arrivare la tanto attesa fumata bianca, il Barca si muoverà per assicurarsi le prestazioni del rossonero. Font avrebbe messo nel mirino anche Rui Silva, portiere in scadenza di contratto del Granata. Sui Rui Silva, nei mesi scorsi, anche la Roma si era informata.

Ecco il post del giornalista con la notizia soprariportata.