Milan: Alonso sempre nei piani del Barcellona, i rossoneri monitorano Firpo

MILANO – Junior Firpo, che è tornato in orbita rossonera, obiettivo già inseguito scorsa sessione di mercato invernale. il Milan aveva messo nel mirino proprio il giocatore del Barcellona, ma in prestito all’epoca al Betis Siviglia. Corteggiamento che non ha portato nulla, dato che i blaugrana decisero di farlo rientrare alla base ed aggregarlo alla rosa di Ronald Koeman. Un anno dopo il club meneghino non smesso di pensare al giocatore. Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero pensando ad un ulteriore rinforzo da consegnare a Stefano Pioli. Un vice Theo Hernandez, dato che finora è stato adattato Diogo Dalot sulla fascia mancina in assenza del francese. Questo il motivo del ritorno di fiamma del Diavolo per l’esterno.

Per il Barcellona il calciatore è in uscita, con Koeman non ha convinto. Prima di cedere Junior Firpo gli spagnoli vorrebbero trovare un sostituto. Un innesto che possa accontentare il tecnico. Prima quindi un acquisto, poi si ascolterà ogni possibile offerta. un nome però i blaugrana lo avrebbero già individuato, secondo quanto riporta Sportmediaset. Si tratta di Marcos Alonso del Chelsea, a lungo inseguito dall’Inter ma alla fine è rimasto a Londra, dove gioca pochissimo e il suo rapporto con Lampard è davvero ai minimi storici. Una trattativa che potrebbe favorire il Milan nella corsa al giocatore. Maldini e Massara vorrebbero continuare sulla falsariga degli ultimi colpi di mercato: prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Una proposta a dire il vero sarebbe già stata presentata, 1 milioni di euro per il trasferimento a titolo temporaneo, con il riscatto fissato a 15 milioni. Il Barcellona ne vorrebbe 20, si tratta. Bisogna però restare vigili, perché Junior piace anche al West Ham. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<