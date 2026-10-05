In questo lungo intervallo mi sono trovato bene con i ragazzi, ho trascorso dei momenti piacevoli insieme a loro e credo che anche loro si siano divertiti, ma ora dobbiamo concludere alla grande contro la Turchia domani". Così, alla vigilia della quarta partita di Nations League, prevista a Bologna contro la squadra di Montella, il tecnico della Nazionale Roberto Mancini richiama l’attenzione sull'importanza dell'impegno al Dall'Ara dopo la vittoria per 4 a 1 avvenuta a Bursa. "L'errore - sostiene - sarebbe considerare la partita contro la Turchia come facile. Pensare così sarebbe un grave errore: dobbiamo preparare bene la gara". Per quanto riguarda la squadra, osserva Mancini, "effettueremo qualche cambiamento in più", rispetto agli incontri precedenti "perché abbiamo avuto solo due giorni per recuperare", e i turchi non devono essere considerati avversari leggeri.

Nonostante i recenti risultati deludenti, aggiunge, "non ho cambiato il mio pensiero sulla Turchia. Ci sono momenti in cui le cose non funzionano. Tuttavia, sono convinto che la squadra sia molto competitiva, con giocatori di grande valore e che abbia avuto poca fortuna durante il Mondiale". Riguardo all'Italia e all'entusiasmo ritrovato dopo la vittoria in Turchia e il pareggio con la Francia allo Stade de France, il tecnico marchigiano sottolinea, "i risultati positivi ti danno consapevolezza su ciò che puoi realizzare. Ritengo che la prima partita", quella contro il Belgio, "fosse molto carica di pressione, essendo la prima dopo l'estate, e il primo tempo è stato complicato, ma già nel secondo tempo abbiamo migliorato significativamente". Domani contro la Turchia l'Italia non potrà contare su Kean, che non è riuscito a recuperare e, come annunciato, abbandonerà il ritiro.