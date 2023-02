News Milan / Maldini lavora a una sorpresa di mercato: “C’è stato l’incontro!”

Mentre la squadra guidata da Pioli corre in campo per conquistarsi un posto tra le prime quattro e andare più avanti possibile nell'attuale edizione di Champions League , i vertici del Milan lavorano in prospettiva futura. Con il calciomercato che, come sempre, è tra i primissimi pensieri di Maldini e Massara .

Il duo rossonero, in effetti, non smette mai di monitorare i propri obiettivi, muovendosi nell'ombra e sotto traccia in diverse direzioni. Alcune, anche completamente a sorpresa. Le ultime news spuntate in queste ore lo confermano, visto che ora in ottica Milan si sta parlando di un nome tutto nuovo per il quale Maldini e Massara si sarebbero già mossi concretamente per l'estate <<<