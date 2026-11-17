A Milanello torna il sereno dopo due giorni di attesa e qualche preoccupazione. È arrivata la notizia che il Milan aspettava: Mike Maignan non ha riportato lesioni e potrà essere regolarmente a disposizione alla ripresa del campionato. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi, hanno infatti escluso la presenza di lesioni nella regione pubo-adduttoria.

Il portiere francese si era fermato domenica sera durante Francia-Turchia, lasciando il campo all'intervallo della sfida di Nations League vinta 2-1 dai Bleus. L'uscita anticipata aveva subito fatto scattare l'allarme in casa rossonera, anche in considerazione degli impegni ravvicinati: alla ripresa ci sarà il Frosinone, poi il ritorno in Europa League. Gli accertamenti, inizialmente previsti per lunedì, sono slittati a questa mattina, prolungando l'attesa, come avevamo raccontato nel punto sull'infermeria di ieri.

Pavlović punta al rientro, Tomori prosegue il lavoro individuale

Dalla seduta di Milanello sono arrivate indicazioni anche sugli altri difensori., assente nelle ultime due partite a causa di una colica renale, ha svolto oggi una parte dell'allenamento con i compagni. Il serbo punta a recuperare per la gara contro il Frosinone: i prossimi giorni chiariranno se potrà tornare tra i convocati e candidarsi anche per una maglia da titolare. Già domenica si parlava di un Pavlović vicino al recupero e di un Tomori tornato a correre

L'inglese, invece, ha bisogno di più tempo. Tomori continua a seguire un programma individuale sul campo e il recupero procede positivamente. Dalla prossima settimana è previsto un graduale reinserimento nel lavoro con il gruppo. La sua presenza contro il Frosinone appare quindi molto difficile.

Restano più lunghi i tempi per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista sta seguendo la tabella di recupero iniziale e tra circa due settimane si sottoporrà a un nuovo controllo, utile per stabilire i successivi passaggi.

Il quadro è dunque meno preoccupante rispetto a domenica sera. Il Milan si avvicina alla ripresa con alcune assenze ancora da gestire, ma può contare sul recupero del suo portiere, il cui stop era la principale preoccupazione. Dopo la notizia dell'infortunio di Maignan con la Francia, gli esami hanno escluso lo scenario peggiore. Amorim può così preparare la sfida con una certezza in più: tra i pali ci sarà Maignan.