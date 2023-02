Parla la madre di Zaniolo: ” Per il Milan Nicolò si sarebbe…”

La madre dell'ex giallorosso - Francesca Costa- ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Questa la sue versione dei fatti riguardo la vicenda tra il figlio e la Roma. Dopo la vittoria della Conference League, dice, Zaniolo aveva pensato di cambiare aria: "Ne parliamo con la società che ci fa sapere una cosa: cinquanta o sessanta milioni, per loro, è il valore del ragazzo. Ma non arrivano offerte di quel tipo e lui resta, anche contento. Solo che si aspetta un rinnovo di contratto con cifre in linea con quella valutazione". Rinnovo che però non arriverà mai: "Mentre ad altri suoi compagni i contratti vengono fatti. Nicolò, con il passare delle settimane, inizia a rendersi conto di non far più parte del progetto. La Roma gli comunica che a giugno lo vuole vendere, lui inizia a sentirsi messo da parte. E la luce si spenge".