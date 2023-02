Le milanesi pensano a Maurizio Sarri per la prossima stagione

Sarri potrebbe salutare i biancocelesti a causa del suo rapport (non ottimo) con il Direttore Sportivo Igli Tare, braccio destro di Claudio Lotito. La sua permanenza sulla panchina della Lazio pare che dipenda molto dalla decisione che prenderà l'ex calciatore. Se il ds albanese non lasciasse il club biancoceleste, è probabile che Sarri decida di cambiare aria in anticipo rispetto a quanto stabilito. A livello contrattuale, Sarri è legato alla Lazio fino al 30 giugno 2025. Ma non si escludono colpi di scena. Sarebbero state diverse le controversie tra i due legate a scelte di mercato che non sempre hanno accontentato il tecnico ex Napoli, Juve e Chelsea. In realtà qualche settimana fa si era anche parlato di un interessamento dalla Premier, da parte di Tottenham, West Ham ed Everton. Antonio Conte lascerà gli Spurs a fine stagione e in Inghilterra gode di un'ottima reputazione (dopo la vittoria con il Chelsea in Europa League). Infine avrebbe corteggiatori anche in Liga (l'Atletico starebbe pensando a lui per il dopo-Simeone).