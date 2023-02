Mercato Milan / Post Leao, idea Keita e contatti per un colpaccio: raffica di news

Come sempre, sono tanti i temi che tengono banco in casa Milan. La stagione attuale, con il campionato e la Champions League da portare avanti. Ma anche quello che succederà nel prossimo futuro e, dunque, il mercato estivo. Maldini e Massara sono costantemente al lavoro su più tavoli. Dai rinnovi alle possibili cessioni, passando per il mercato in entrata e anche qualche clamorosa sorpresa delle ultime ore.