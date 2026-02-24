Loftus-Cheek, che beffa: stop in un buon momento di forma

Ancora sfortuna per Loftus-Cheek: il lungo stop per il centrocampista del Milan arriva proprio quando stava trovando continuità.

La giornata di domenica è stata fortemente negativa per il Milan, oltre alla pesante sconfitta in casa che di fatto spegne anche il sogno scudetto, c’è stato il brutto infortunio di un giocatore importante: Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista si è sottoposto ieri all’operazione per ricostruire la frattura all’osso alveolare della mascella. L’intervento è andato a buon fine, ma comporterà uno stop di almeno due mesi. Intanto il giocatore ha voluto rassicurare tutti con un messaggio sui social, incoraggiando compagni e ambiente in vista dei prossimi impegni:

“È stato un duro colpo, ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti, e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi, forti e uniti. Together”.

Una stagione tra alti, bassi e tanta sfortuna

L’esperienza di Loftus-Cheek al Milan, fin dal principio, è stata caratterizzata da alti e bassi: tanti infortuni e prove discontinue, ma anche prestazioni di altissimo livello condite da gol e assist. Dieci quelli messi a segno nella stagione 2023/2024.

Loftus è un giocatore completo, dotato di forza fisica, tempi d’inserimento e velocità, che però anche per un po’ di sfortuna non è riuscito ad affermarsi con la massima continuità. Tanti gli infortuni muscolari per lui, e la beffa è che quello rimediato domenica contro il Parma, stavolta con uno scontro di gioco, interrompe proprio un buon periodo di forma e continuità dell’inglese.

Chissà se riuscirà a tornare al top in tempo per disputare altre gare in questa stagione.