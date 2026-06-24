L'avventura di Loftus-Cheek sembra essere arrivata al capolinea. Il trequartista inglese doveva essere un uomo chiave per il Milan ma, complice un grave infortunio alla mascella, così non è stato. 3 goal e un solo assist non bastano per far ripartire la macchina rossonera e adesso la cessione si avvicina.

Stando alle indiscrezioni, Loftus-Cheek vorrebbe tornare in Inghilterra ma non ci sono offerte concrete sul tavolo delle trattative. A Gennaio c'erano alcuni interessamenti ma ora nessun club avanza mosse particolari nei confronti del classe 96. Su di lui sembrano essere presenti il Besiktas di Italiano e qualche squadra del campionato saudita. Se Loftus vuole a tutti i costi cambiare aria, allora dovrà prendere in esame le offerte disponibili. Il Milan rimane in attesa.

Il futuro di Rafael Leao

Il gol segnato oggi dal portoghese è di fondamentale importanza

"In questo momento, il mio focus è sul Mondiale. Quello che posso dire riguardo a questo allenatore è che è molto capace, ha avuto successo in Portogallo, mentre allo United le cose non sono andate come sperava, ma è comunque un grande allenatore. Dopo il Mondiale, deciderò riguardo al mio futuro": così ha dichiaratodopo aver segnato nella partita dei Mondiali contro l'Uzbekistan, parlando dell'arrivo di Amorim come nuovo allenatore del"Devo celebrare con la mia famiglia perché questa stagione è stata complessa per me. Ho affrontato infortuni e molte altre difficoltà. Anche la stagione con il Milan è stata complicata. Voglio esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia che mi ha supportato finora. Questa partita e questo gol sono per loro".

Come ti senti ora?

“È il momento di celebrare con la mia famiglia, poiché quest'anno è stato complicato per me. Ho affrontato infortuni e altre difficoltà. Anche la stagione trascorsa al Milan non è stata semplice. Voglio esprimere la mia gratitudine alla mia famiglia che mi ha supportato finora. Questo gol e questa partita sono dedicati a loro”.

Qual è stata la tua prima reazione dopo aver segnato?

“Ho pensato a tutto il duro lavoro svolto con il mio allenatore personale e i miei compagni. Voglio ringraziare il c. t. per la fiducia che mi ha accordato fino a oggi, considerando che in Portogallo ci sono molti giocatori di talento. Sono davvero contento di trovarmi qui”.