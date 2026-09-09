Sabato alle 18 il Milan sarà di nuovo impegnato lontano da San Siro e questa volta farà tappa allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Lazio di Gennaro Gattuso. Una sfida importante per la squadra di Ruben Amorim, che proverà a conquistare altri punti dopo il pareggio maturato contro la Juventus.

Ad accompagnare il Milan ci sarà però un'atmosfera decisamente particolare. La protesta della tifoseria laziale nei confronti del presidente Claudio Lotito proseguirà anche in occasione della sfida contro i rossoneri, creando uno scenario insolito sugli spalti dell'Olimpico.

Olimpico, possibile maggioranza rossonera

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, per Lazio-Milan sono attesi circa 15.000 spettatori complessivi. Il dato più curioso riguarda però la suddivisione del pubblico: circa due terzi degli spettatori potrebbero essere tifosi del Milan.

Si parla infatti di circa 10.000 sostenitori rossoneri pronti a riempire il settore ospiti e le altre zone dell'impianto, mentre la presenza dei sostenitori biancocelesti dovrebbe essere molto più contenuta rispetto a quanto ci si aspetterebbe per una gara casalinga.

Una trasferta dal sapore particolare

Il dato potrebbe naturalmente cambiare nei prossimi giorni, con la vendita dei biglietti ancora in corso, ma l'indicazione è quella di un Olimpico con una presenza milanista particolarmente consistente.

Per il Milan si prospetta dunque una trasferta decisamente insolita: la squadra di Amorim potrebbe giocare davanti a un pubblico a maggioranza rossonera, nonostante l'impegno sia formalmente in casa della Lazio.

La sfida contro Gattuso avrà quindi una cornice molto particolare, con il Milan chiamato a sfruttare anche il sostegno dei tanti tifosi che raggiungeranno Roma per accompagnare la squadra.