Il Milan si avvicina alla sfida contro la Lazio con qualche possibile sorpresa nell’undici titolare. Ruben Amorim sta valutando alcune modifiche rispetto alla formazione schierata contro la Juventus e, secondo le ultime indicazioni, potrebbero essere tre le novità dal primo minuto all’Olimpico.

Tre volti nuovi dal primo minuto

Il modulo non dovrebbe cambiare: Amorim dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1, intervenendo però su alcuni interpreti. Una delle novità più interessanti potrebbe riguardare la trequarti, dove Alphadjo Cissé è candidato a prendere il posto di Alexis Saelemaekers.

Il giovane rossonero ha già lasciato il segno nelle prime giornate e potrebbe quindi ricevere una nuova opportunità dal primo minuto dopo essere stato decisivo anche nella trasferta contro la Juventus.

Chukwueze verso la conferma

Un'altra possibile modifica riguarda la fascia destra. Samuel Chukwueze sarebbe infatti favorito su Diego Moreira, con il nigeriano pronto a tornare titolare dopo le ultime panchine.

La sua presenza potrebbe garantire maggiore spinta offensiva e, soprattutto, continuità a un giocatore che ha già dimostrato di poter essere importante nelle prime partite della stagione.

Bartesaghi insidia Estupiñán

La terza novità potrebbe arrivare sulla corsia mancina. Davide Bartesaghi è infatti candidato a partire dal primo minuto al posto di Pervis Estupiñán.

Una scelta che confermerebbe la fiducia di Amorim nei confronti del giovane italiano, considerato un'alternativa importante all'interno della rosa. Il tecnico portoghese potrebbe quindi puntare su energie fresche per affrontare una Lazio che ha iniziato il campionato a punteggio pieno.

L’Olimpico per dare una risposta

La trasferta di Roma rappresenterà un test importante per il Milan. Dopo il pareggio contro la Juventus, i rossoneri sono chiamati a ritrovare maggiore incisività offensiva e dovranno farlo contro una squadra che ha conquistato nove punti nelle prime tre giornate.

Le possibili modifiche di Amorim vanno proprio nella direzione di una squadra più fresca e imprevedibile. Cissé, Chukwueze e Bartesaghi attendono la loro occasione: l'ultima parola spetterà al tecnico, ma il Milan potrebbe presentarsi all'Olimpico con un volto leggermente diverso rispetto a quello visto a Torino.