Il Milan ha condiviso due messaggi sui propri social per dare il bentornato a Rafael Leao, che è passato ufficialmente al Galatasaray, come riportato nella seguente comunicazione: "AC Milan informa di aver trasferito a titolo definitivo i diritti sportivi di Rafael Alexandre da Conceição Leão al Galatasaray Spor Klübü. La società ringrazia Rafa per la dedizione e la passione dimostrate verso la maglia rossonera in questi sette anni, durante i quali ha contribuito alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024. A Rafa vanno i nostri migliori auguri per una nuova avventura piena di soddisfazioni personali e sportive. "

Il saluto di Rafa

È senza dubbio il momento dei saluti. Nel primo messaggio, il club rossonero ha dichiarato: "Sette anni insieme e così tanti ricordi che porteremo sempre nel cuore. Ti ringraziamo per tutto, Rafa. " Successivamente, è stato pubblicato un video che mostra molte delle fantastiche giocate che Leao ha offerto alla squadra e ai suoi tifosi in questi sette anni, periodo in cui ha conquistato uno Scudetto nel 2021-2022 e una Supercoppa Italiana nel gennaio 2025. Da parte sua, Leao ha salutato i tifosi del Milan con queste parole: "Grazie infinite a tutti. Dal primo giorno mi sono sentito accolto. Ogni volta che la mia famiglia veniva a Milano, si sentiva a casa. Sono stato molto orgoglioso di indossare la maglia del Milan. Abbiamo ottenuto trofei significativi e porterò il Milan con me ovunque. "