La Lega Serie A modifica il programma della quarta giornata: Lazio-Milan viene anticipata a sabato 12 settembre alle ore 18.
Leao-Milan, addio in estate?
La Lega Serie A ha ufficializzato nuove date e nuovi orari per alcune gare della quarta giornata del campionato 2026/27, a seguito della definizione dei calendari delle competizioni UEFA.
Il turno, in programma dall'11 al 14 settembre, ha subito alcune modifiche con l'obiettivo di garantire un adeguato recupero alle squadre impegnate nelle competizioni europee.
Lazio-Milan anticipata a sabato
Tra le variazioni più importanti per il Milan c'è il cambio di programmazione della trasferta contro la Lazio.
La sfida dell'Olimpico, inizialmente in programma domenica 13 settembre alle ore 20.45, è stata infatti anticipata a sabato 12 settembre alle ore 18.
La decisione arriva in vista del successivo impegno europeo dei rossoneri, che affronteranno il Benfica a San Siro mercoledì 16 settembre.
Il Milan avrà così più tempo per preparare l'esordio nella nuova fase di Europa League, con la gara contro i portoghesi che rappresenterà uno dei primi appuntamenti più importanti della stagione.
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