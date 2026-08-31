Warren Bondo potrebbe presto lasciare il Milan: secondo Gianluca Di Marzio, il centrocampista rossonero è vicinissimo al Sassuolo.
Leao-Milan, addio in estate?
Il mercato del Milan prosegue anche sul fronte delle uscite, a poco più di un giorno dalla chiusura della sessione estiva. La situazione di diversi giocatori rossoneri potrebbe presto evolversi e tra questi c'è anche Warren Bondo.
Di Marzio: “Bondo vicinissimo al Sassuolo”
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, il centrocampista ex Cremonese sarebbe infatti vicinissimo al Sassuolo.
La trattativa potrebbe essere definita nelle prossime ore, con il club neroverde che è pronto ad assicurarsi il giocatore per rinforzare il proprio centrocampo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Milan
Milan, dopo il mercato parte la missione rinnovi: incontro per Rabiot
Calciomercato
Romano e Moretto: “Saelemaekers non è in vendita. Hutchinson, investimento intelligente”
News Milan
La Lega Serie A cambia il programma: ecco quando si giocherà Lazio-Milan
Calciomercato
Tomori, il futuro è ancora in bilico: le ultime ore possono cambiare tutto
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti