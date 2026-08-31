Il futuro di Fikayo Tomori potrebbe cambiare in queste ultime e intense ore di calciomercato. Il difensore inglese, infatti, sarebbe fuori dal progetto tecnico del Milan, ma al momento non sarebbero ancora arrivate offerte concrete per il suo cartellino.

Nonostante gli interessamenti provenienti da alcuni club di Premier League, nessuna società avrebbe ancora affondato il colpo. Una situazione che potrebbe portare il difensore a rimanere in rossonero anche oltre la chiusura della sessione estiva.

Tomori rischia di restare al Milan

Con il contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno, il futuro di Tomori resta dunque completamente da definire. Il difensore rischia di essere l’unico tra gli esuberi del Milan a non trovare una nuova sistemazione prima del gong finale del mercato.

Il tempo, però, stringe e nelle ultime ore tutto può ancora cambiare. Un’offerta improvvisa potrebbe riaprire uno scenario che fino a questo momento è rimasto fermo.

La risoluzione del contratto appare improbabile

Al momento appare invece poco probabile l’ipotesi di una risoluzione anticipata del contratto. In assenza di offerte concrete, Tomori potrebbe quindi restare al Milan almeno fino a gennaio.

Le prossime ore saranno decisive per capire se dall’Inghilterra o da altri campionati arriveranno proposte concrete. In caso contrario, il difensore inglese resterà in rossonero nonostante non rientri attualmente nel progetto tecnico del club.