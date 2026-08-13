Con il mercato ancora tutto da definire, Amorim dovrà schierare una formazione per iniziare al meglio il campionato 2026/2027
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Mancano esattamente dieci giorni all'inizio della Serie A 2026-2027 per il Milan, che il 23 agosto affronterà il Torino in trasferta. Sabato, in Polonia, Ruben Amorim svolgerà una sorta di prova generale e schiererà una formazione molto simile a quella che scenderà in campo sin dal primo minuto contro i granata.
Porta scoperta, Gila in recuperoCome riporta La Gazzetta dello Sport, il primo interrogativo riguarda il portiere, poiché si dovranno esaminare le condizioni fisiche di Mike Maignan, che tornerà ad allenarsi solo una settimana prima della sfida contro il Torino. Se non sarà pronto per partire titolare, il giovane Lorenzo Torriani difenderà i pali del Milan, visto che Pietro Terracciano è recentemente rientrato da un infortunio. In difesa, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic sono certi di partire dal primo minuto, mentre la situazione di Mario Gila, assente dal 25 luglio a causa di un infortunio muscolare subito contro il Celtic, è da monitorare. Sarà interessante vedere se Amorim deciderà di impiegarlo contro lo United o se preferirà risparmiarlo per la sfida contro i granata.
Modric tra i primi undiciNel centrocampo del Milan, la regia sarà affidata a Luka Modric, mentre ci sono alcuni dubbi su chi giocherà al suo fianco: per Adrien Rabiot vale lo stesso ragionamento fatto per Maignan, pertanto le chances di Ardon Jashari stanno aumentando, con Yunus Musah come prima opzione alternativa. Amorim deve ancora decidere quali giocatori schierare sulle fasce: se Samuel Chukwueze sarà confermato a destra, Alexis Saelemaekers potrebbe occupare la fascia sinistra, altrimenti il belga rimarrà a destra e sulla sinistra verrà schierato uno tra Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan.
Ramos titolareIn attacco, partiamo da una certezza: Gonçalo Ramos guiderà l'attacco milanista contro il Torino. Dietro di lui, Christopher Nkunku punta a ottenere un posto da titolare, mentre per l'altro ruolo da trequartista sono in corsa Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao. Naturalmente, per il portoghese si devono considerare anche le dinamiche di mercato.
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