Mancano esattamente dieci giorni all'inizio della Serie A 2026-2027 per il Milan, che il 23 agosto affronterà il Torino in trasferta. Sabato, in Polonia, Ruben Amorim svolgerà una sorta di prova generale e schiererà una formazione molto simile a quella che scenderà in campo sin dal primo minuto contro i granata.

Porta scoperta, Gila in recupero

Modric tra i primi undici

Ramos titolare

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo interrogativo riguarda il portiere, poiché si dovranno esaminare le condizioni fisiche di, che tornerà ad allenarsi solo una settimana prima della sfida contro il. Se non sarà pronto per partire titolare, il giovanedifenderà i pali del Milan, visto cheè recentemente rientrato da un infortunio. In difesa,sono certi di partire dal primo minuto, mentre la situazione di, assente dal 25 luglio a causa di un infortunio muscolare subito contro il Celtic, è da monitorare. Sarà interessante vedere se Amorim deciderà di impiegarlo contro lo United o se preferirà risparmiarlo per la sfida contro i granata.Nel centrocampo del Milan, la regia sarà affidata a, mentre ci sono alcuni dubbi su chi giocherà al suo fianco: pervale lo stesso ragionamento fatto per Maignan, pertanto le chances distanno aumentando, con Yunus Musah come prima opzione alternativa. Amorim deve ancora decidere quali giocatori schierare sulle fasce: se Samuel Chukwueze sarà confermato a destra,potrebbe occupare la fascia sinistra, altrimenti il belga rimarrà a destra e sulla sinistra verrà schierato uno traIn attacco, partiamo da una certezza:guiderà l'attacco milanista contro il Torino. Dietro di lui,punta a ottenere un posto da titolare, mentre per l'altro ruolo da trequartista sono in corsa. Naturalmente, per il portoghese si devono considerare anche le dinamiche di mercato.