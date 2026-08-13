Intervistato dalla Gazzetta dello Sport riguardo al Milan guidato da Ruben Amorim, l'ex rossonero Serginho ha dichiarato:

"Rispetto all’Inter e al Napoli, che l'anno scorso li hanno superati di diversi punti, il Milan è un po’ indietro. Tuttavia, i rossoneri hanno le potenzialità per conquistare il campionato. Lo staff tecnico, formato da Amorim e dai suoi collaboratori, intende dimostrare il proprio valore e, in aggiunta, ci sono i nuovi arrivati che possono integrarsi rapidamente nel gruppo. Resta da considerare l’impatto dei giocatori tornati dai prestiti, ma ritengo che il Milan abbia tutto ciò che serve per essere competitivo e per aspirare al titolo fino alla conclusione. È fondamentale, comunque, che i nuovi giocatori assimilino rapidamente il DNA del Milan, caratterizzato dalla determinazione a vincere sia in Italia che in Europa. "

Daniele Bonera, ex difensore del Milan, ha espresso il suo pensiero sulla nascita del nuovo Milan di Ruben Amorim:

"A mio avviso, il Milan attuale è in una posizione svantaggiata nella corsa allo scudetto rispetto alle altre squadre e non ha le condizioni per vincere il campionato, poiché manca di una pianificazione chiara: in tre anni ha cambiato quattro allenatori e un numero imprecisato di giocatori. . . Ognuno di questi allenatori ha introdotto moduli e filosofie di gioco diverse. Senza un progetto dirigenziale e tecnico solido fin dall'inizio, sarà complicato competere per il titolo. Nel calcio possono verificarsi sorprendenti inversioni di tendenza, ma attualmente penso che il Milan sia ancora distante dalla cima. Naturalmente, essendo un ex giocatore rossonero, spero di essere smentito e auguro che nelle ultime tre settimane di calciomercato la squadra possa rafforzarsi ulteriormente. Certamente ci sono problemi nella rosa che persistono dal’anno scorso. "