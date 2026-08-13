Il Milan ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio a Milanello dopo i giorni di pausa concessi da Ruben Amorim, e dal Centro Sportivo rossonero emerge una notizia significativa.

Ilha ripreso le attività di allenamento ieri pomeriggio a Milanello dopo il periodo di riposo concessogli da Ruben Amorim. Dal Centro Sportivo rossonero giungono notizie importanti riguardantiil nuovo difensore, trasferito quest'estate dalla Lazio in modo definitivocon il gruppo dopo l'infortunio al muscolo retto femorale subito nell'amichevole contro il Celtic.

Tuttavia, è ancora presto per vedere di nuovo Santiago Gimenez e Christian Pulisic allenarsi con il resto della squadra, dato che entrambi stanno continuando oggi il loro programma di recupero per le rispettive lesioni. Il messicano e l’americano non hanno partecipato nemmeno al viaggio in Australia e Indonesia.

Maignan atteso da Cardinale

Ilin edicola oggi riporta il titolo: "Faccia a faccia: Maignan in attesa di Cardinale". Il Milan si aspetta il rientro del portiere francese a Milanello, che avrebbe dovuto tornare ieri dalle vacanze, ma ha richiesto qualche giorno in più e tornerà ad allenarsi domenica, una settimana prima dell'inizio del campionato contro il Torino.

Non si può escludere che, al suo ritorno a Milanello, si possa svolgere un incontro tra Maignan e il presidente rossonero Gerry Cardinale, il quale confermerà al francese che non è in vendita e che non si prevede la sua partenza dal club di via Aldo Rossi. Inoltre, domenica è atteso a Milanello anche Adrien Rabiot, altro francese che ha partecipato al Mondiale.