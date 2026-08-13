I due attaccanti e il difensore spagnolo sono a Milanello in fase di recupero
Leao-Milan, addio in estate?
Il Milan ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio a Milanello dopo i giorni di pausa concessi da Ruben Amorim, e dal Centro Sportivo rossonero emerge una notizia significativa.Il Milan ha ripreso le attività di allenamento ieri pomeriggio a Milanello dopo il periodo di riposo concessogli da Ruben Amorim. Dal Centro Sportivo rossonero giungono notizie importanti riguardanti Mario Gila: il nuovo difensore, trasferito quest'estate dalla Lazio in modo definitivo, ha ricominciato ad allenarsi parzialmente con il gruppo dopo l'infortunio al muscolo retto femorale subito nell'amichevole contro il Celtic.
Tuttavia, è ancora presto per vedere di nuovo Santiago Gimenez e Christian Pulisic allenarsi con il resto della squadra, dato che entrambi stanno continuando oggi il loro programma di recupero per le rispettive lesioni. Il messicano e l’americano non hanno partecipato nemmeno al viaggio in Australia e Indonesia.
Maignan atteso da CardinaleIl Quotidiano Sportivo in edicola oggi riporta il titolo: "Faccia a faccia: Maignan in attesa di Cardinale". Il Milan si aspetta il rientro del portiere francese a Milanello, che avrebbe dovuto tornare ieri dalle vacanze, ma ha richiesto qualche giorno in più e tornerà ad allenarsi domenica, una settimana prima dell'inizio del campionato contro il Torino.
Non si può escludere che, al suo ritorno a Milanello, si possa svolgere un incontro tra Maignan e il presidente rossonero Gerry Cardinale, il quale confermerà al francese che non è in vendita e che non si prevede la sua partenza dal club di via Aldo Rossi. Inoltre, domenica è atteso a Milanello anche Adrien Rabiot, altro francese che ha partecipato al Mondiale.
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